조세일 의정부시의원, 윤리위원회 실효성 문제 제기
특정 의원 겸직·이해충돌방지 위반 시정 이뤄지지 않아
윤리위 솜방망이 처분만 되풀이해 식물의회 지적 받아
경기 의정부시의회 조세일 의원이 반복된 겸직·이해충돌 위반 문제와 윤리위원회의 솜방망이 처분을 강하게 비판하며 시의회의 기강 확립을 촉구했다.
조 의원은 5일 열린 제340회 제2차 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 의정부시의회 윤리위원회가 제 기능을 하지 못하고 있다며 강도 높은 문제 제기를 했다.
그는 “시의회는 시민의 눈높이에 맞는 윤리강령을 지켜야 하는 곳이지만 매번 솜방망이 처분만 되풀이해 식물의회, 방탄의회라는 지적을 받고 있다”고 지적했다.
조 의원이 지적한 핵심은 특정 의원의 겸직 위반과 이해충돌방지법 위반이 2018년부터 이어졌음에도 시정되지 않고 있다는 점이다.
해당 의원은 이미 두 차례 윤리위 징계를 받았으나 같은 문제가 지속됐고, 겸직 상태에서 2018년부터 약 1억원의 의정부시 보조금을 수령한 사실도 문제가 됐다.
조 의원은 “예산을 통과시킨 보조금을 받는 단체나 개인이 불법으로 쓴 보조금이 있다면 엄격히 환수 조치를 하고 거기에 따른 강한 패널티를 주고 있다”며 “8년 동안 시정 의지가 보이지 않는다면 더 엄격한 잣대를 들이대야 한다”고 강조했다.
또한 그는 2022년 시행된 이해충돌방지법 역시 지켜지지 않고 있다고 지적했다. 조 의원은 “의회가 시민에게 엄격함을 요구한다면, 의회 내부에서도 스스로에게 같은 기준을 적용해야 한다”며 윤리위의 실질적 조치와 의원들의 현명한 판단을 당부했다.
이 외에도 조 의원은 의정부시복합융합단지 내 노유자시설과 문화시설 등 시민복지에 필요한 시설에 대한 기부채납이 잘 이뤄질 수 있도록 집행부의 대안 마련을 촉구했고, 폭설로 인해 시민들이 불편을 겪지 않도록 제설 대책을 마련해야 한다고 강조했다.
조 의원은 “집행부와 시의회의 문제점에 대해서 말씀드렸다”며 “잘한 것은 잘했다고 격려하고 시정해야 할 것은 올바르게 시정할 수 있도록 시민의 눈높이에 맞는 의정활동을 펼치겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
