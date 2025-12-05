‘음주 뺑소니’ 김호중, ‘성탄절 특사’ 가석방 심사대상

트로트 가수 김호중이 지난해 5월 24일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자심문)을 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 뉴시스

음주운전 뺑소니 사고를 내 실형을 선고받고 복역 중인 가수 김호중(34)씨가 ‘성탄절 특사’ 가석방 심사 대상에 올랐다.