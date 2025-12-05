광주서 10년 만에 고3 재학생 수능 만점자 나와
광주서석고 3학년 최장우 학생
서울대 경제학과 지원 1차 합격
광주에서 10년 만에 고3 재학생 수능 만점자가 나왔다.
광주시교육청은 ‘2026 수능 성적통지표’를 교부한 결과 광주서석고등학교 3학년 최장우 학생이 수능 만점을 받았다고 5일 밝혔다.
광주에서 재학생 중 수능 만점자가 배출된 것은 지난 2016학년도 수능 이후 10년 만이다.
광주에서는 지난 2000년 이후 2001, 2012, 2014, 2015, 2016학년도 등 5번의 만점자가 나왔으며, 최 군이 6번째다.
수능 만점의 주인공인 최 군은 광주서석고등학교 인문사회계열로, 모든 영역에서 만점을 획득했다. 최 군은 국어(언어와매체)와 수학(미적분), 탐구(경제/사회･문화) 영역에서 한 문제도 틀리지 않았으며, 영어와 한국사는 모두 1등급을 받았다.
현재 수시모집에서 서울대 경제학과를 지원해 1차 합격한 상태로 최종 결과를 앞두고 있다.
최 군은 “대한민국 최고 경제학자를 꿈꿔왔는데, 이번 결과로 꿈에 한 걸음 더 나아간 것 같아 기쁘다”고 소감을 밝혔다.
시교육청은 이날 발표된 수능성적을 토대로 오는 11일 오후 4시 광주시교육청교육연구정보원 대강당에서 고3 진학부장과 담임교사를 대상으로 ‘수능 실채점 결과분석 설명회’를 실시할 예정이다. 이어 같은 장소에서 오후 7시부터 고3 수험생과 학부모 등을 대상으로 ‘정시모집 지원 전략 설명회’를 개최한다.
이정선 교육감은 “수능 성적은 지금까지 노력한 결과이므로 잘 살펴서 원하는 꿈을 꼭 이루길 바란다”며 “광주 학생들이 대한민국을 이끌어가는 인재가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
