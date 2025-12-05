조진웅 ‘소년범’ 의혹 일파만파…차량 절도, 성폭력까지?

소속사 “사실관계 확인 중”

배우 조진웅. 뉴시스

훔친 차량에서 성폭행을 시도했다는 주장도 나왔다.

2003년 술자리에서 극단 단원을 구타해

벌금형 처분을 받은 것으로 알려졌다. 영화 ‘말죽거리 잔혹사’ 촬영 이후에는