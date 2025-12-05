최태원 “AI인프라에 1400조 투자해야… 韓경제 남은 시간 5년”
최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장이 글로벌 인공지능(AI) 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 최소 1400조원 규모의 AI 인프라 투자가 필요하다고 말했다.
최 회장은 5일 대한상의·한국은행 공동 세미나에서 이창용 한국은행 총재와 특별대담을 갖고 “한국이 현재의 글로벌 AI 경쟁에 제대로 뛰어들려면 7년 안에 20기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터를 구축해야 한다”고 말했다. 이어 “1기가와트에 약 70조원이 필요한 것을 감안하면 총 1400조원이 투입돼야 하는 것”이라며 “국가·민간·글로벌 자본이 모두 참여하는 구조여야 한다”고 부연했다.
최 회장은 유망 스타트업 육성이 한국 AI 경쟁력의 핵심이라고도 강조했다. 그는 “외부 시장의 자원을 끌어오기 위해서는 결국 다른 국가들보다 더 많은 매력적인 기업들을 만들어야 한다”며 “몇만개 이상의 AI 스타트업을 만들어내지 못하면 AI 전쟁에서 이기기가 어려울 것”이라고 했다.
한국이 ‘글로벌 AI 3강’이라는 목표를 이루기 위해선 선택과 집중이 필수라는 점도 재차 언급했다. 그는 “한국은 미국과 중국 등과 똑같은 수준에서 경쟁할 수 없다”며 “우리가 가지고 있는 적은 리소스를 ‘선택과 집중’하는 새로운 전략으로 접근해야 AI 전쟁에서 우리의 목표인 ‘3강’에 들 수 있다”고 설명했다.
최근 제기되는 ‘AI 버블’ 논란에 대해서는 “주식 시장은 항상 오버슈팅(고평가)을 하기 때문에 그 측면에서는 버블이 있지만, AI 산업이 계속 발전하면서 오버슈팅 문제는 해소될 것”이라고 진단했다. 그러면서 “AI 시장이 붕괴하는 시나리오는 오직 AGI(범용인공지능)가 불가능한 것으로 밝혀졌을 때”이라며 “저는 이미 AGI 시대로 들어가고 있다고 보고 있다”고 말했다.
최 회장은 한국에게 기회가 남아있는 시간이 많지 않다는 점도 지적했다. 그는 “대한민국의 경제 성장률이 5년 이상 0%대에 머물면 한국에 투자할 사람이 없어져 회복 불가능이 될 것”이라며 “5년 안에 새로운 해법을 만들어 경제를 견인하고 끌어올려야 한다”고 강조했다.
