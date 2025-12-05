시사 전체기사

30대 경찰관, 음주운전 하다 중앙분리대·택시 들이받고 체포

입력:2025-12-05 16:59
현직 경찰관이 음주운전 사고를 내 경찰에 붙잡혔다.

인천 중부경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 공항경찰단 소속 30대 A순경을 입건했다고 5일 밝혔다.

A순경은 전날 오전 1시35분 인천시 중구 운서동 도로에서 술을 마시고 승용차를 몰다가 중앙 분리대를 들이받은 뒤 800m가량을 더 운전해 신호 대기 중인 택시를 추돌한 혐의를 받고 있다. 이 사고로 택시 기사가 목과 허리 통증 등을 호소했고 택시와 중앙분리대 일부가 파손됐다.

현장에 출동한 경찰이 측정한 A순경의 혈중알코올농도는 면허 정지(0.03% 이상∼0.08% 미만) 수치였다.

경찰은 A순경의 직위를 해제했고, 이후 조사 결과에 따라 후속 조치를 할 예정이다. 경찰 관계자는 “1차 사고 신고를 받고 출동했을 당시 A 순경이 택시까지 들이받은 상태였다”며 “택시 기사는 당시 병원으로 이송되지는 않고 귀가했다”고 말했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

