이현호 글로벌탑넷 대표, ‘이노비즈데이’ 중기부 장관 표창

이현호 글로벌탑넷 대표. 글로벌탑넷 제공

이현호 글로벌탑넷 대표이사가

글로벌탑넷은 서울 강남 그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스에서 열린 ‘이노비즈데이’에서 이 대표가 기술혁신 유공 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다고 5일 밝혔다.