삼성중공업, 마스가 협력 확대… 美 군수지원함부터 LNG벙커링선까지 ‘맞손’
美 나스코, 韓 디섹과 삼각 동맹
삼성중공업이 차세대 군수지원함을 비롯해 액화천연가스(LNG) 벙커링용 선박 공동 건조까지 대미 조선업 협력 분야를 확장한다.
삼성중공업은 지난 3일부터 5일(현지시간)까지 미국 루이지애나주 뉴올리언스에서 열린 세계 워크보트쇼에서 미국 대형 조선업체 제너럴 다이내믹스 산하 나스코(NASSCO), 한국 엔지니어링 업체 디섹(DSEC)과 3자간 사업 협력 합의서를 체결했다고 5일 밝혔다.
합의서에 따라 삼성중공업은 나스코, 디섹과 함께 선박 설계, 장비 및 부품 공급, 인력 개발 분야 등으로 사업을 확장하는 한편 ‘미국 해군 차세대 군수지원함’ 사업의 공동 입찰을 검토할 예정이다.
미 해군의 차세대 군수지원함은 신속한 기동성을 확보해 연료유, 탄약, 식자재 등 보급 작전을 효율적으로 수행할 수 있는 선박이다.
삼성중공업은 디섹과 나스코가 선박 설계, 기자재 패키지 공급 등 20년간 굳건한 협력을 유지해 오고 있는 만큼 ‘삼각 동맹’을 통한 시너지 효과를 기대하고 있다.
아울러 삼성중공업은 미국 루이지애나주와 텍사스주에 5개의 야드를 보유한 콘래드 조선소와 LNG벙커링선 공동 건조 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)도 체결했다. 양사는 LNG벙커링 선박의 공동 건조로 미국 LNG 운송 시장에 함께 참가할 계획이다.
이번 협력으로 삼성중공업은 미국에서 비거마린그룹과 군수지원함 유지·보수·운영(MRO) 분야에서 협력하는 데 이어 차세대 군수지원함 공동 건조, 상선 분야 LNG벙커링선 공동 건조까지 협력 체계를 구축하게 됐다.
삼성중공업 관계자는 “50년간 축적해 온 삼성중공업의 기술력이 한·미 조선업 협력 프로젝트인 ‘마스가’를 통해 시너지를 발휘하게 될 것”이라며 “기술 교류, 인력 개발도 더욱 속도를 내 미국 조선업 경쟁력 강화에 크게 기여할 것”이라고 말했다.
