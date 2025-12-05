‘서울대 의대’ 가려면 수능 몇 점?…최저 ‘423점’, 경영학과는?

2026학년도 대학수학능력시험 성적표가 배부된 5일 오전 부산 금정구 동래여자고등학교 3학년 교실에서 학생들이 자신의 수능 성적을 확인하고 있다. 연합뉴스

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 채점 결과가 공개되자 학원가에서는 서울대 의예과 합격선을 국어·수학·탐구영역 표준점수 합산 기준 422~423점, 경영학과는 399~406점으로 예측했다.