갑자기 급증한 치과 분쟁… 절반 이상은 ‘부작용’

치과 진료 후 부작용이 발생하거나 진료비를 과다 청구해 구제를 신청한 사례가 증가하고 있다.

진료비 및 위약금 과다 공제’가 168건(83.6%)으로 대부분이고, ‘치료 계획 변경 또는 추가 비용 요구’가 33건(16.4%)이었다.