파주시, 성매매집결지 완전 폐쇄 임박…14차 행정대집행 실시

2026년까지 정비 지속

파주시 연풍리 성매매집결지 행정대집행. 파주시 제공

시 관계자는 “총 14차례에 걸친 지속적인 행정대집행, 용도변경 위반 행정처분 등 강력한 행정조치를 통해 집결지 폐쇄가 마무리되고 있다”라며 “성매매 집결지 공간 전환 계획과 연계해 2026년에도 정비를 이어 나갈 것”이라고 강조했다.