시사 전체기사

파주시, 성매매집결지 완전 폐쇄 임박…14차 행정대집행 실시

입력:2025-12-05 12:22
공유하기
글자 크기 조정

2026년까지 정비 지속

파주시 연풍리 성매매집결지 행정대집행. 파주시 제공

경기 파주시가 추진하는 연풍리 성매매집결지 정비사업이 마무리 단계에 접어들며 일명 용주골의 완전 폐쇄가 눈앞으로 다가왔다.

파주시는 1일부터 3일까지 사흘간 시·소방서·경찰서 등 관계 기관 인력 180명과 장비를 동원해 무허가 3층 건축물 1개 동을 철거하는 제14차 행정대집행을 시행했다고 5일 밝혔다.

이 건물은 주변 건물이 밀집해 철거 난도가 높았으나, 가림막 설치와 사전 안전 교육 등 준비 작업을 통해 안전사고 없이 철거가 완료됐다.

이로써 집결지 내 총 82개 행정대집행 대상 건물 가운데 78개 동의 정비가 끝났다. 정비 완료 건물은 행정대집행 30개 동, 건축주 자진 시정 37개 동, 시의 매입·철거 11개 동 등이다.

또한 그동안 소유자 불명으로 처분이 보류됐던 위반 건축물 중 소유자가 뒤늦게 확인된 8개 동도 행정대집행 또는 자진 철거를 통해 정비가 마무리된 상태다.

시 관계자는 “총 14차례에 걸친 지속적인 행정대집행, 용도변경 위반 행정처분 등 강력한 행정조치를 통해 집결지 폐쇄가 마무리되고 있다”라며 “성매매 집결지 공간 전환 계획과 연계해 2026년에도 정비를 이어 나갈 것”이라고 강조했다.

파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘윤핵관’의 작심비판 “尹 절연 없이는 똥 묻은 개”
‘정보 유출 내성 생겼나’ 쿠팡 이용자수 더 늘었다
조세호 측 “조폭 연루설 사실무근…법적 대응 검토 중”
아모레퍼시픽 5년 만에 희망퇴직…근속 15년 이상 등 대상
젖은 담요로 3개월 아기 구한 가사도우미… 홍콩 화재 ‘숨은 영웅’
“러시아군 납치 우크라 10대 2명, 북한서 강제수용 생활”
60억 아파트가 39억에… 강남4구·마용성 증여 전수조사
영어 1등급 비율 역대 최저… 국어도 어려웠던 ‘난이도 참사’
국민일보 신문구독