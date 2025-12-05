유동규, 정진상 재판 증인 불출석…법원 “과태료 부과, 구인도 검토”

유, 거동 곤란·정신적 충격 이유 들어

이진관 재판장, “같은 사유로 이미 3개월 미뤄”

유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장. 사진공동취재

이 건강을 이유로 불출석했다. 재판부는 유 전 본부장에게 과태료 100만원을 부과하고, 유 전 본부장의 건강 상태를 확인한 후 문제가 없으면 구인하겠다고 밝혔다.