아모레퍼시픽 5년 만에 희망퇴직…근속 15년 이상 등 대상
아모레퍼시픽그룹이 급변하는 국내외 경영 환경에 선제적으로 대응하기 위해 희망퇴직을 실시한다고 5일 밝혔다.
2020년 12월 창사 이래 처음으로 희망퇴직을 받은 후 5년 만에 두 번째로 진행하는 것이다.
대상자는 지원 조직과 오프라인 영업 조직에서 근무한 지 15년 이상인 자 혹은 45세 이상 경력 입사자이다.
대상 회사는 아모레퍼시픽홀딩스과 아모레퍼시픽, 이니스프리, 에뛰드, 아모스프로페셔널, 오설록, 에스쁘아 등이다.
희망퇴직 지원금은 만 20년 이상 근속자의 경우 기본급 42개월치가 지급된다. 만 15년 이상 20년 미만 근속자와 만 45세 이상 경력 입사자는 근속 1년당 기본급 2개월치다.
지원금 이외에도 퇴직 후 2년 동안 본인과 배우 종합검진을 지원하는 등 지원 서비스도 마련됐다.
아모레퍼시픽 관계자는 “이번 프로그램을 통해 기업 운영 전반의 체질을 강화하는 동시에 새로운 커리어를 희망하는 직원들에 한해 실질적 지원을 추진할 예정”이라고 설명했다.
