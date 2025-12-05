인천도시공사, 검단신도시 3단계 어린이공원 2곳 개방

해달별어린이공원 전경. iH 제공

iH가 인계한 공원은 해달별어린이공원과 아이꿈공원 등 2곳이다. 현재까지 검단신도시 3단계 전체 공원·녹지 10곳 중 6곳을 관할청에 인계했다.

서구 불로동 967-5에 있는 해달별어린이공원에는 옛 풍경을 테마로 당산나무 놀이터와 지역주민의 건강증진을 위한 솔방울 건강마당 등이 함께 조성됐다. 서구 불로동 1002-4에 있는 아이꿈공원에는 청년문화와 어린이의 창의력을 키우는 공간을 테마

로 하는 커뮤니티 문화마당, 청소년 운동마당, 어린이 지형놀이터 등이 마련됐다.

임재욱 iH 본부장은 “이번 공원 인계는 서구와 신속한 인계·인수를 통해 주민 불편을 최소화하자는 공감대를 형성한 결과”라

며 “잔여 인계 예정 공원과 녹지도 최대한 빠르게 개방할 수 있도록 서구와 지속적으로 협의해 나가겠다”고 말했다.