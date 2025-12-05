시사 전체기사

인천도시공사, 검단신도시 3단계 어린이공원 2곳 개방

입력:2025-12-05 10:30
공유하기
글자 크기 조정
해달별어린이공원 전경. iH 제공

인천도시공사(iH)는 5일 검단신도시 3단계 어린이공원 2곳을 인천 서구에 인계해 시민에게 개방한다고 밝혔다.

iH가 인계한 공원은 해달별어린이공원과 아이꿈공원 등 2곳이다. 현재까지 검단신도시 3단계 전체 공원·녹지 10곳 중 6곳을 관할청에 인계했다.

서구 불로동 967-5에 있는 해달별어린이공원에는 옛 풍경을 테마로 당산나무 놀이터와 지역주민의 건강증진을 위한 솔방울 건강마당 등이 함께 조성됐다. 서구 불로동 1002-4에 있는 아이꿈공원에는 청년문화와 어린이의 창의력을 키우는 공간을 테마로 하는 커뮤니티 문화마당, 청소년 운동마당, 어린이 지형놀이터 등이 마련됐다.

임재욱 iH 본부장은 “이번 공원 인계는 서구와 신속한 인계·인수를 통해 주민 불편을 최소화하자는 공감대를 형성한 결과”라며 “잔여 인계 예정 공원과 녹지도 최대한 빠르게 개방할 수 있도록 서구와 지속적으로 협의해 나가겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
402
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘정보 유출 내성 생겼나’ 쿠팡 이용자수 더 늘었다
조세호 측 “조폭 연루설 사실무근…법적 대응 검토 중”
아모레퍼시픽 5년 만에 희망퇴직…근속 15년 이상 등 대상
젖은 담요로 3개월 아기 구한 가사도우미… 홍콩 화재 ‘숨은 영웅’
“러시아군 납치 우크라 10대 2명, 북한서 강제수용 생활”
60억 아파트가 39억에… 강남4구·마용성 증여 전수조사
영어 1등급 비율 역대 최저… 국어도 어려웠던 ‘난이도 참사’
김현지 실세설 커질라… ‘누나’ 문자 김남국 사표 수리
국민일보 신문구독