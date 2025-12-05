인천환경공단, 공직생애주기별 맞춤형 ‘청렴교육’ 진행

CEO·전문강사 청렴교육. 인천환경공단 제공

이번 교육은 공직 단계별로 필요한 청렴 역량을 강화하고 조직 전반에 청렴한 공직문화를 확산하기 위해 마련된 것이다. CEO 특강과 청렴 전문 강사의 사례 중심 강의를 결합한 맞춤형 프로그램으로 구성됐다.

특히 교육에서는 CEO가 직접 강단에 올라 조직의 청렴 경영 비전과 핵심 가치를 공유하며 공직자의 책임성과 윤리의식을 강조해 눈길을 끌었다. 이어 진행된 전문 강사 교육에서는 ▲공직자의 이해충돌 방지법 ▲부패 발생 원인 및 사례 ▲주요 법령 및 부패 취약 분야별 대응 방안 등 실무 중심의 강의가 이어져 참석자들의 호응을 얻었다.

김성훈 공단 이사장은 “공직자의 청렴은 신뢰받는 공공기관의 기본이자 모든 조직문화의 출발점”이라며 “앞으로도 직원들과 함께 투명성과 공정성이 살아있는 청렴한 조직문화 정착을 위해 인천 유일의 환경전문공기업으로서 지속적인 노력을 이어가겠다”고 전했다.

한편, 공단은 이번 교육 외에도 전 직원 대상 청렴 골든벨, 반부패 청렴 캠페인 등 다양한 청렴 시책을 추진하며 시민들에게 신뢰받는 공단으로 거듭나기 위해 힘쓰고 있다.