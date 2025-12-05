대구의 미래 핵심 기술은 ‘AX, 피지컬AI’

홍성주 대구시 경제부시장 미래 예측

홍성주 대구시 경제부시장은 최근 경남 창원에서 열린 영남미래포럼에서 대구의 AI 산업 준비 과정을 설명하고 있다. 국민DB

대구경북첨단의료복합단지와 한국뇌연구원 등도 보유해 바이오·헬스케어 융합에도 최적의 환경이다”고 설명했다.

그는 또 “전 세계적으로 피지컬 AI를 기반으로 한 완전자율로봇과 바이오헬스케어 기술이 고도화되며 산업 전반에 AI 내재화가 가속화되는 추세”라며 “대구가 중점 개발 예정인 완전자율로봇은 복잡한 비정형 환경에서도 자율 판단이 가능해 향후 지역의 산업, 건설, 물류, 서비스 등 전 분야에 확산이 가능하고 국가 전체적으로도 파급효과가 클 것으로 기대된다”고 강조했다.