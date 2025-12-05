한국해비타트-앤스페이스 ‘사회적 약자 주거지원’ 협약

이번 협력은 국제적으로 확산 중인 ‘주거＋플랫폼’ 결합 흐름과도 맞닿아 있다. 한국해비타트의 쉘터테크(ShelterTech) 무브먼트는 단순 건설 중심이 아니라, 금융기관·기업·기술 전문가 등 다양한 이해관계자를 엮어 접근 가능한 주택과 지속가능한 지원 체계, 커뮤니티와 네트워크를 구축한다.

영국의 ‘홈쉐어 UK’처럼 고령층과 청년을 매칭하는 세대 공존 모델, 네덜란드 ‘후마니타스’의 세대 혼합 주거도 참고 사례가 될 수 있다. 한국해비타트와 앤스페이스 협력은 이러한 글로벌 임팩트 방향성과 접점을 이루며 한국형 사회혁신 모델을 모색하는데 의미가 있다.