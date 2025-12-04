한국선급, 차기 회장 후보 3명 압축
한국선급(KR) 차기 회장 후보군이 3명으로 확정됐다. KR 회장추천위원회는 차기 회장 후보군을 확정했다고 4일 밝혔다. 후보 선정자는 이영석 KR 부사장, 김춘현 부산항만공사(BPA) 전 부산항만공사 운영본부장(상임이사), 윤기복 유비덤 부사장 등 3명이다.
KR은 지난달 23일 이사회를 열고 제26대 회장 공개 선임 계획을 의결한 뒤 27일부터 지원서 신청을 받아왔다. 추천위는 이날 서류 심사와 면접 절차를 마무리하고 후보군을 압축했다. 내부 관계자에 따르면 “3명의 후보가 이날 심사를 거쳐 서울에서 최종 확정됐다”고 말했다.
이번 후보 구성에 대해 업계에서는 “기존에 거론되던 예상 인물과 전혀 다른 조합”이라는 반응도 나왔다. 추천위가 조직 안정성과 현장 경험을 중시해 내부 인사 중심으로 판단했다는 관측도 제기된다.
KR은 이달 23일 임시총회를 열어 3인의 후보자 중 과반 득표자를 제26대 회장으로 선출한다. 총회는 해운·조선·수산업계 전·현직 인사와 관련 단체, 학계 등 다양한 분야 전문가로 구성되며, 최종 선출된 회장은 선임 일부터 3년 임기를 수행하게 된다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
