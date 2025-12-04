김포 대명항 국가어항사업 본격화…해양관광 거점 도약
경기 김포시 대명항이 2026년 정부 예산에 설계비가 반영되면서 국가어항 사업이 본격화돼 해양관광 중심지로 도약할 전망이다.
김포시는 대명항 국가어항 지정 절차의 핵심 단계인 설계비 9억원이 내년도 정부예산안에 포함됐다고 3일 밝혔다.
이는 향후 약 800억원 규모의 국비 투자를 위한 제도적·재정적 기반이 마련된 것으로, 대명항 개발의 본궤도 진입을 의미한다. 민선8기 출범 이후 대명항은 국가어항 예비대상항으로 지정되며 경기 서북부 해양관광·어업 복합 거점으로의 성장 기반을 다져왔다.
시는 어항 기능 실태조사, 지역 어업인 의견 수렴, 타당성 보완 등 절차를 추진해왔으며, 이번 설계비 반영을 통해 사업 개시가 구체화됐다. 2027년부터 2031년까지 5년간 867억8000만원이 투입될 예정이며, 인근 공유수면 매립을 통한 어항부지 확보와 함께 수산물 위판장 신축, 유통센터, 해양레저복합센터 등 핵심 개발사업이 진행된다.
현재 마무리 단계인 어촌뉴딜300사업과 연계해 어항 기능과 관광 자원으로서의 가치를 강화하는 한편, 대송여도·덕포진·문수산성 등 주변 관광지와의 연동을 통해 해양친수공간의 중심 거점으로 육성한다는 계획이다.
시는 이를 통해 대명항이 해양관광복합산업의 핵심 허브가 되고, 민자 유치와 인적 자원 유입을 촉진하는 지역 성장축으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.
김병수 김포시장은 “대명항 국가어항사업은 김포가 글로벌 해양관광도시로 도약하는 출발점”이라며 “지정 고시와 설계가 차질 없이 진행되도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사