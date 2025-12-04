파주시, 돔구장·스포츠 융복합시설 조성 업무협약 체결
파주시-박정 의원-대우건설 협약
경기 파주시가 돔구장 조성 및 스포츠 융복합시설 조성을 위한 삼자 협력 체계를 구축하며 미래 스포츠문화도시 조성에 본격 착수했다.
파주시는 4일 박정 국회의원, 대우건설과 함께 ‘파주 돔구장 및 스포츠 융복합시설 조성’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 향후 시설 조성 과정에서 기술적 자문과 정보교류를 체계화하기 위한 것으로, 시설 개발 동향과 정책 공유, 사업화 방안 검토를 위한 기술 지원, 사업 추진 시 발생 가능한 위험 요소 자문 등이 포함됐다.
협약에 따라 파주시는 행정 절차상 제공 가능한 공공정보를 공유하고, 박정 의원은 정부 정책 및 제도 관련 정보를 제공하며, 대우건설은 대규모 복합시설 시공 경험을 바탕으로 민간 기술 자문을 맡는다.
시는 GTX-A, 경의중앙선 등 광역 철도망과 주요 고속도로가 연결된 성장도시로, 인구 증가와 도시 확장에 따라 대규모 스포츠·문화 인프라에 대한 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
이 같은 지역적 조건과 시민 수요를 반영해 시는 돔구장 및 스포츠 융복합시설을 전략 사업으로 추진 중이며, 현재 경제성·입지 타당성 등을 검토하는 ‘타당성 조사 및 기본계획수립 용역’을 진행하고 있다.
시는 이번 협약이 민간의 전문성과 현장 경험을 보완적으로 더해 계획의 완성도를 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
김경일 파주시장은 “이번 협약은 파주의 미래 기반시설 구축 방향을 함께 고민하고 협력하는 의미 있는 출발점”이라며 “전문가의 조언과 민간의 시각을 더해 시민 모두가 자랑스러워할 성과를 만들겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
