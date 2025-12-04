이군현 전 국회의원, 경남교육감 출마 선언

이군현 전 국회의원이 4일 경남교육청에서 경남교육감 출마를 공식 선언하고 기념촬영을 하고 있다.

이 전 의원은 “학생에게는 꿈과 용기를, 교사에게는 보람과 긍지를, 학부모에게는 신뢰와 안심을 드릴 수 있어야 교육이 바로 선다”며 “그 모든 과정을 직접 경험한 사람으로서 경남교육을 다시 일으킬 준비가 되어 있다”고 밝혔다.