티스캐너, 2500만원 상당 경품 내건 고객 감사 이벤트 진행

티스캐너가 2025년 최대 실적 달성을 기념해 고객 감사 이벤트를 진행한다. 골프존카운티

티스캐너는 TPC(Teescanner Partner Center) 도입을 통한 골프장 파트너십 강화와 고객 중심의 간편한 예약 시스템 고도화에 힘쓰고 있다.

이에 따라 2025년 11월 기준 누적 회원 수 185만 명, 제휴 골프장 수 370개소, 오픈 티타임 수 700만 개 돌파, 연간 골프장 중계 거래액 6800억 원을 기록하고 있다.