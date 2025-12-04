티스캐너, 2500만원 상당 경품 내건 고객 감사 이벤트 진행
골프존카운티(대표이사 서상현)가 운영하는 스마트한 골프 예약 플랫폼 티스캐너가 2025년 최대 실적 달성을 기념해, 특별한 혜택을 담은 고객 감사 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
고객 감사 이벤트는 티스캐너 홈페이지 내 퀴즈의 정답이 포함된 댓글을 작성하면 자동 응모되며, 추첨을 통해 경품이 지급되는 방식으로 진행된다.
댓글은 매일 1회 작성 가능하며 응모 횟수가 많을수록 경품 당첨 확률이 높아진다. 이번 이벤트에서는 총 8055명에게 모바일 주유상품권 등 2500만 원 상당의 경품이 지급될 예정이다.
해당 이벤트는 올해 12월 1일부터 내년 1월 18일까지 진행되며, 이외 이벤트 관련 자세한 사항은 티스캐너 공식 홈페이지 또는 앱에서 확인할 수 있다.
티스캐너는 TPC(Teescanner Partner Center) 도입을 통한 골프장 파트너십 강화와 고객 중심의 간편한 예약 시스템 고도화에 힘쓰고 있다.
이에 따라 2025년 11월 기준 누적 회원 수 185만 명, 제휴 골프장 수 370개소, 오픈 티타임 수 700만 개 돌파, 연간 골프장 중계 거래액 6800억 원을 기록하고 있다.
골프존카운티는 국내 골프장 총 20개소(수도권 4개, 중부권 3개, 영남권 7개, 호남권 5개, 제주권 1개)를 운영 및 관리하고 있으며, 지주사 골프존홀딩스를 필두로 골프존, 골프존커머스 등과 함께 글로벌 골프 플랫폼 기업의 입지를 공고히 하고 있다.
