GTX-C 지연 불만 고조…의정부서 시민 결의대회 열려
조속 착공 촉구 서명운동 돌입
경기 의정부시민들이 GTX-C 노선의 조속한 착공을 촉구하는 행동에 나섰다.
4일 의정부문화역 이음에서 열린 ‘GTX-C 조속 착공 촉구 시민 결의대회’에서 시민들은 “지난해 1월 착공기념식 이후 사업이 지연되는 상황에서, 정부가 조속히 사업을 추진해야 한다”고 목소리를 높였다.
결의대회에는 시민 150여명을 비롯해 시민단체, 김동근 의정부시장, 김연균 의정부시의회 의장, 도·시의원 등이 참석해 힘을 보탰다.
참여자들은 시민대표 발언, 결의문 낭독, 구호 제창, 슬로건 퍼포먼스를 이어가며 GTX-C의 조속한 착공을 촉구했다.
김 시장은 GTX-C가 의정부 미래 발전의 핵심 동력임을 강조하며 경기북부 전역의 공감대 형성과 공동 행동의 필요성을 강조했다.
시민대표 신민식 주민자치회장은 사업시행자·시공사·정부 간 엇박자 때문에 시민들의 기다림이 지속되고 있다고 지적하며 정부가 지역의 미래가 걸린 약속을 책임 있게 이행해야 한다고 강조했다.
결의문을 낭독한 임영국 통장협의회장은 ▲정부의 책임 있는 대책 마련 ▲정책 신뢰성 회복을 위한 즉각 착공 ▲출퇴근 고통 해소를 통한 ‘저녁이 있는 삶’ 보장 ▲개통 시기 단축을 위한 최우선 추진 등을 요구하며 GTX-C 추진의 시급성을 역설했다.
구호 제창에서는 참여자들이 피켓을 들고 수도권 균형발전을 위해 GTX-C는 반드시 조속히 착공돼야 한다며 정부의 적극적 대응을 촉구했다.
의정부시는 결의대회 직후부터 한 달간 시청 민원실과 각 동 주민센터를 중심으로 범시민 서명운동을 전개해 시민의 의지를 결집하고, 서명 결과는 정부에 전달할 계획이다.
김 시장은 환영사에서 “GTX-C 노선은 미래 의정부시의 변화를 이끌 핵심 동력이며, 이를 조속히 추진하기 위해 시민들이 한목소리를 내는 것이 무엇보다 중요하다”며 “오늘 결의대회를 계기로 GTX-C 착공을 바라는 경기북부 시민들의 염원이 다른 지자체로 점차 확산돼 함께 한목소리를 내길 기대한다”고 말했다.
