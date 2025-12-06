[르포] “팥은 꼬리까지” 남영역 잉어빵 장인의 12시간

2일 오전 서울 용산구 '남영역 찹쌀 잉어빵' 사장 김종식(69)씨가 잉어빵을 굽고 있다. 백재연 기자

2일 오전 손님들을 기다리고 있는 잉어빵의 모습. 이른 오전 출근길에 방문하는 손님들은 1인 6개 구매 제한에서 자유로운 편이다. 백재연 기자

주문을 받고 잉어빵을 건네줄 때를 제외하면 대부분 시간은 반죽, 팥과 불에만 집중한다.​

잉어빵에 들어가는 팥의 양. 김씨 잉어빵의 핵심이다. 백재연 기자

잉어빵 한 마리가 만들어지는 과정. 동영상 편집 과정에서 빨라졌지만 보통 1마리에 25초가 걸린다. 백재연 기자

김씨는 일요일을 제외한 주 6일을 매일 12시간씩 같은 자리에 서서 잉어빵을 굽는다. 백재연 기자

김씨의 SNS 인스타그램 계정. 이 계정 역시 잉어빵을 맛있게 먹은 20대 손님이 직접 만들어주겠다며 김씨의 휴대전화를 가져가 만들어줬다고 한다. 백재연 기자

2일 오후 6시쯤 재료가 모두 소진됐다. 백재연 기자

하루 장사를 모두 마치고 나면 김씨는 청소에 들어간다. 화로에 눌어붙은 반죽을 철수세미로 하나하나 떼어낸다. 백재연 기자

구석구석 들어가 있는 부스러기를 쓸어내는 김씨의 모습. 김씨가 서 있는 자리의 타일의 칠이 벗겨져 까맣게 된 모습이다. 백재연 기자