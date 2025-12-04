시사 전체기사

서울대 김성재 교수팀, ‘물·수소 동시 생산 플랫폼’ 개발

입력:2025-12-04 16:24
공유하기
글자 크기 조정

캠핑장부터 전쟁터까지 활용 방안 다양

연구에 참여한 서울대 에너지이니셔티브 연구단 박지희 박사, 서울대학교 소프트파운드리연구소 윤세혁 박사, 프로바랩스 하승재 박사, 서울대 전기정보공학부 김성재 교수(좌측부터). 서울대 공대 제공.

국내 연구진이 물 정화 과정에서 수소를 동시에 생산할 수 있는 시스템을 세계 최초로 개발했다. 특히 지포라이터 크기로 소형화가 가능해 재난이나 전쟁 현장, 우주선 등 인프라가 제한된 곳에서도 활용이 기대된다.

서울대 공과대학은 김성재 전기정보공학부 교수 연구팀이 정제수와 수소를 동시에 생산할 수 있는 새로운 에너지 회수형 정수 시스템을 개발했다고 4일 밝혔다. 현재 물을 정화하려면 전기가 필요하고 전기를 생산하려면 다시 물이 필요한 상황이다. 하지만 해당 플랫폼을 이용하면 물 정화 과정에서 사용된 전기의 일부(8~10%)를 수소 형태로 다시 회수할 수 있다. 생성된 수소를 연료전지로 다시 공급하면 에너지 소모를 크게 줄일 수 있는 셈이다. 농도가 높은 소금물에서도 정제수가 안정적으로 생성되는 양상을 보였다.

수소 연료전지 및 신재생에너지와의 연계를 통한 자체 에너지 공급 현장형 수처리 플랫폼 예상도. 서울대 공대 제공

이는 전류가 양이온 교환막이라는 특수한 막을 통과할 때 생기는 현상을 이용한다. 막의 한쪽에선 염분과 오염 물질이 제거돼 깨끗한 물이 만들어지고 반대쪽에선 생성된 수소 이온(H⁺)이 전극에서 전자를 받아 수소 기체(H₂)로 변환된다. 이를 통해 정수 과정과 수소 생성이 한 번에 일어나는 구조다.

기술이 단순해 고압이 필요한 역삼투압 방식 등 기존 정수 기술과 달리 장치가 단순하고 가볍다. 실제 이 장치는 모듈형 구조로 설계돼 마치 레고 블록을 조립하듯 여러 개를 병렬로 연결하면 처리 용량을 쉽게 늘릴 수 있다. 김 교수는 “지포라이터만한 크기”라며 “군인들도 돌아다니다가 아무 물이나 퍼서 정수해서 먹으면 된다. 전쟁터나 자연재해 등을 겪는 곳에서도 쓸 수 있다”고 말했다.

연구진은 염분뿐만 아니라 중금속, 미세입자, 세균 등 다양한 오염물질도 동시에 제거할 수 있다며 환경오염 정화, 바이오 의학, 인공신장 등 여러 분야에서 활용될 수 있다고 설명했다.

김 교수는 “바닷물 정수 같은 경우는 에너지가 많이 든다. 정수하면서 수소를 버리지 않고 일부 회수할 수 있게 되면 재생에너지로서 의미가 있다”며 “다음 과제는 효율을 30% 이상 회수할 수 있게 높이는 것”이라고 말했다.

과학기술정보통신부와 서울대학교 에너지이니셔티브(SNUEI) 연구단의 지원을 받아 진행된 이번 연구의 성과는 재료과학 분야의 국제학술지 ‘커뮤니케이션 머티리얼즈’(네이처 계열)에 게재됐다.

김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘아기 데리고 제자와 호텔’ 며느리에…시아버지 류중일 감독 직접 국민청원
이 대통령, ‘청탁문자 논란’ 김남국 사직서 수리
“이부진 아들, 올해 수능 1개 틀려…휘문중 때도 전교 1등”
청주 실종 여성 살해 김영우 “지옥 같은 시간”
‘영어 쇼크’ 1등급 3.11%로 반토막 “수능 역사상 가장 어려웠다”
기장이 자살비행?…11년 전 승객 태우고 사라진 여객기 수색 재개
이준석 “최순실·김건희 그리고 김현지…감시받지 않는 권력이 정권 무너뜨려”
‘공학전환’ 동덕여대에 칼부림 신고글…경찰, 추적 중
국민일보 신문구독