대전 ‘유성복합문화예술센터’ 2030년 개관 추진

유성복합문화예술센터 예상도. 대전 유성구 제공

대전 유성복합문화예술센터 건립 사업이 2030년 개관을 목표로 본격 추진된다.

센터는 옛 유성유스호스텔 부지에 지하 1층 지상 2층, 연면적 3900㎡ 규모로 건립될 예정이다.

