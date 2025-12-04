골프저널, 고객 선호도 기반 베스트 골프장 시상
코스·비용·서비스·공익성 등 다각적 기준 반영한 종합 평가 결과
골프저널이 ‘2025~2026 고객 선호도 베스트 골프장 시상식’을 개최하며 전국 골프장 선호도를 반영한 22곳의 베스트 골프장을 발표했다.
지난 3일 아시아나컨트리클럽에서 열린 이번 시상식은 골퍼 2,177명 설문과 전문 패널 평가를 기반으로 회원제 10곳, 대중제 10곳, 9홀 2곳을 선정했다.
회원제 부문에는 가야CC, 서원밸리CC, 송추CC, 수원CC, 스카이밸리CC, 아시아나CC, 일동레이크GC, 지산CC, 천룡CC, 화산CC가 선정됐다.
대중제 부문은 남여주GC, 라비에벨 올드코스, 레이크사이드CC, 마이다스레이크 이천, 블루원 상주, 사우스스프링스CC, 세이지우드 홍천, 킹스데일GC, 페럼클럽, 힐마루 포천이 이름을 올렸다. 9홀 부문은 파나시아GC와 화성GC가 수상했다.
오상옥 발행인은 위치·비용·서비스·시설·사회공헌 등을 반영한 공정한 평가임을 강조했다. 시상식 후에는 ‘내장객 감소 시대 골프장 생존 전략’ 세미나가 이어졌다. 행사는 호텔인홈, 골프듀오, 가누다의 후원으로 진행됐다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사