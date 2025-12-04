“영양군에만 120억”…내년 지방소멸대응기금 1518억원 투자

경북도, 인구 감소 지역과 관심 지역 17개 시군에 집중 지원





경북도가 내년에 지방소멸대응기금 1518억원을 투자한다고 4일 밝혔다.



행정안전부의 지방소멸대응기금은 지역 인구감소 및 지방소멸 위기 대응을 지원하고자 2022년 도입된 재원이다.



10년간(2022~2031년) 매년 1조원 규모로 배분되며 이는 기초자치단체를 지원하는 기초계정 7500억원과 광역자치단체를 지원하는 광역계정 2500억원으로 돼 있다.



경북에서 내년도 지원대상은 인구감소 지역인 안동, 영주, 영천, 상주, 문경, 의성, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 봉화, 울진, 울릉 등 15곳과 관심 지역인 경주, 김천 등 2곳이다.



지원 금액은 인구감소 지역에서는 기금관리조합 평가단의 평가에서 ‘우수’를 받은 영양군에 120억, S등급인 상주와 영덕에 각 88억, A등급인 청도, 의성, 성주, 영주, 청송, 봉화에 각 80억, B등급인 고령, 문경, 안동, 영천, 울릉, 울진에 각 72억이 지원된다.



관심 지역에서는 김천이 A등급을 받아 24억, 경주가 B등급을 받아 18억원을 지원받는다.



경북에서는 올해 평가 결과 기초지원계정에서 지난해보다 24억원이 늘어난 1250억원이 확보했다.



경북도는 여기에다 광역계정 기금을 더해 내년에 1518억원을 지방소멸 대응에 투자할 계획이다.



이상수 경북도 지방시대정책국장은 “초대형 산불로 기금 확보에 어려움이 많았으나 시설 지원에서 프로그램 지원으로 전환된 기금 정책 변화에 적극 대응해 좋은 성과를 가져왔다”며 “기금을 잘 활용해 지역경제 활성화, 민간의 재투자, 일자리 창출, 인구증가로 이어지는 인구 활력 선순환을 이루겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



