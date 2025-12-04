시사 전체기사

한국공학대-엔시드, 초저전력 IoT 기술이전 협약 체결

입력:2025-12-04 15:32
공유하기
글자 크기 조정
한국공학대 행정동에서 열린 한국공학대-㈜엔시드 중대형 기술이전 협약식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다(사진=한국공학대)

한국공학대학교(총장 황수성)는 12월 3일 전자공학부 김수민 교수가 개발한 초저전력 인지 보안 사물통신 및 에너지 효율적 지능형 센서 네트워크 기술을 ㈜엔시드(대표 김철현)에 1억 원 규모로 이전하는 협약을 체결했다.
이번 기술이전은 과학기술정보통신부와 과학기술사업화진흥원이 지원하는 대학기술경영촉진(TMC) 사업을 통해 추진됐다. 기술을 이전받은 ㈜엔시드는 IoT 기반 통합관제 솔루션 기업으로, 2016년부터 한국공학대와 산학협력을 이어오고 있다.
이전된 기술은 대규모 IoT 센서 네트워크의 전력 소모를 줄이고 수명을 크게 향상하는 핵심 기술로, 원격 모니터링과 실시간 데이터 수집 등 다양한 IoT 응용 분야에서 활용될 전망이다.
한국공학대와 ㈜엔시드는 이를 기반으로 스마트 수처리시설 관리시스템 고도화와 제품화, 후속 기술사업화를 추진할 계획이다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘아기 데리고 제자와 호텔’ 며느리에…시아버지 류중일 감독 직접 국민청원
이 대통령, ‘청탁문자 논란’ 김남국 사직서 수리
“이부진 아들, 올해 수능 1개 틀려…휘문중 때도 전교 1등”
청주 실종 여성 살해 김영우 “지옥 같은 시간”
‘영어 쇼크’ 1등급 3.11%로 반토막 “수능 역사상 가장 어려웠다”
기장이 자살비행?…11년 전 승객 태우고 사라진 여객기 수색 재개
이준석 “최순실·김건희 그리고 김현지…감시받지 않는 권력이 정권 무너뜨려”
‘공학전환’ 동덕여대에 칼부림 신고글…경찰, 추적 중
국민일보 신문구독