이 대통령, ‘청탁문자 논란’ 김남국 사직서 수리

김남국 대통령실 국민디지털소통비서관. 연합뉴스

김 비서관은 이날 용산 대통령실에서 이재명 대통령이 주재한 수석보좌관 회의에도 참석하지 않았다.

앞서 김 비서관은 문진석 더불어민주당 원내수석부대표와 인사청탁 성격의 문자 메시지를 주고받은 사실이 드러나면서 논란이 일었다.

문 수석부대표는 지난 2일 국회 본회의 도중 김 비서관에게 텔레그램으로 같은 대학 출신 특정 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라고 부탁하는 문자를 보냈다.