이 대통령, ‘청탁문자 논란’ 김남국 사직서 수리
이재명 대통령은 인사 청탁 문자를 주고받았다는 논란이 제기된 김남국 대통령실 국민디지털소통비서관의 사직서를 수리했다.
대통령실은 4일 기자들에 보낸 공지에서 “김 비서관은 오늘 대통령비서실에 사직서를 제출했으며, 해당 사직서는 수리됐다”고 밝혔다. 논란이 제기된지 이틀 만이다. 김 비서관은 이날 용산 대통령실에서 이재명 대통령이 주재한 수석보좌관 회의에도 참석하지 않았다.
앞서 김 비서관은 문진석 더불어민주당 원내수석부대표와 인사청탁 성격의 문자 메시지를 주고받은 사실이 드러나면서 논란이 일었다. 문 수석부대표는 지난 2일 국회 본회의 도중 김 비서관에게 텔레그램으로 같은 대학 출신 특정 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라고 부탁하는 문자를 보냈다.
이에 김 비서관은 ‘훈식이 형(강훈식 대통령 비서실장)이랑 현지 누나(김현지 대통령실 제1부속실장)한테 추천할게요’라고 문자로 답했다. 이 내용이 언론 카메라에 포착되면서 대화 내용이 노출됐다.
논란이 확산되자 대통령실은 전날 공지를 통해 “부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원(김 비서관)에게 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다”고 밝힌 바 있다.
