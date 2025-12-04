파주시 ‘2025년 기본형 공익직불금’ 152억 지급 시작

농업인 8525명에 순차 지급

김경일 파주시장은 “농업은 기본 식량 생산의 핵심이자 우리의 미래다. 지급대상자가 늘어 더 많은 농업인이 혜택을 받을 수 있게 됐다”며 “공익직불금이 농가 경영 안정과 지역 경제 활성화에 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.