포스코퓨처엠, 美 팩토리얼과 전고체 배터리 협력
포스코퓨처엠은 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼에너지(팩토리얼)와 전고체 배터리 기술개발을 위한 전략적 협력 업무협약(MOU)를 체결했다고 4일 밝혔다.
팩토리얼은 미국 매사추세츠주에 본사를 둔 전고체 배터리 업계의 선두주자로, 국내에서는 충남 천안에 전고체 배터리 파일럿 공장을 운영하며 사업을 본격화하고 있다. 이번 협약은 지난달 25일 독일에서 열린 퓨처 배터리 포럼을 통해 이뤄졌다고 포스코퓨처엠은 밝혔다.
전고체 배터리는 배터리 양극과 음극 사이 전해질을 고체를 사용해 액체 전해질을 쓰는 기존 배터리보다 안전성이 높고 에너지밀도와 충전 성능이 우수해 ‘차세대 배터리’로 불린다.
포스코퓨처엠 관계자는 “팩토리얼이 다수 소재사로부터 전고체 배터리용 양극재 샘플을 받아 테스트를 진행한 결과 포스코퓨처엠의 소재가 타사 제품보다 품질 경쟁력(출력 특성)이 우수하다고 평가해 MOU를 체결한 것으로 안다”고 말했다. 포스코퓨처엠은 전고체 배터리용 양극재, 실리콘 음극재 등의 연구개발을 추진해왔다.
홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장은 “팩토리얼의 배터리 기술 및 글로벌 완성차 업체들과의 시장 구축, 포스코퓨처엠의 양·음극재 소재 경쟁력을 바탕으로 차세대 전고체 배터리 사업에서 시너지가 기대된다”고 말했다.
