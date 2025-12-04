‘경산~울산 간 고속도로’ 신설…“경산시민들의 간절한 염원”
경북 경산시민 서명 운동, 시작한 지 7일 만에 목표치인 10만명 돌파
‘경산~울산 간 고속도로’ 신설을 촉구하는 경산시민 서명운동이 4일 목표치인 10만명을 돌파했다.
경북 경산시는 범시민 서명운동에 돌입한 지 7일 만에 10만명(시 전체 인구 26만여명) 서명을 달성했다고 이날 밝혔다.
서명에는 직장인, 자영업자, 청년층, 어르신 등 전 세대가 폭넓게 자발적으로 참여했다.
시는 국토교통부 등 관계 기관을 방문해 서명운동 결과를 전달하고 연말로 예정된 제3차 고속도로 건설계획(2026~2030)에 경산~울산 고속도로 신설안 반영을 건의할 계획이다.
또 오는 18일 경북도와 울산시 등과 함께 경산~울산 고속도로 신설을 촉구하는 공동선언을 발표할 예정이다.
시는 경산~울산 간 고속도로는 경산과 울산을 직접 연결해 현재의 경유·우회 고속도로보다 거리 23㎞, 시간 16분을 단축하게 된다며 홍보하고 있다.
이 고속도로가 건설되면 최소 31.5%의 운송 거리 단축 효과로 지역 자동차부품 기업 등의 연간 716억원 물류비 절감이 기대된다고 시는 추정했다.
국민의힘 조지연 국회의원은 “시민들의 염원이 고속도로 건설계획에 반영될 수 있도록 정부와 더욱 긴밀히 소통하겠다”고 밝혔다.
조현일 경산시장은 “이번 서명운동은 고속도로 신설을 바라는 시민들의 절박한 요구가 모인 결과”라며 “국회와 공조를 통해 행정적·실무적 협의를 차질 없이 진행하겠다”고 말했다.
경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사