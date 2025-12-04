완주 수소기업 4곳, 세계수소엑스포서 동반 수상…기술 경쟁력 입증
월드 하이드로젠 엑스포 2025…
AP GREEN, AES Tech, OP Mobility, BTE 수소기업
전북 완주지역 수소기업 4곳이 ‘World Hydrogen Expo 2025(WHE 2025)’에서 나란히 수상하며 수소산업 분야의 기술력과 시장 경쟁력을 인정받았다.
4일 완주군에 따르면 AP GREEN, AES TECH, OP Mobility, BTE 등 관내 기업 4곳이 4~7일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열리는 WHE 2025에서 기술성과 제품 경쟁력 부문에서 각각 상을 받았다.
WHE 2025는 올해부터 기존 수소 국제컨퍼런스와 H2 MEET 전시회를 통합해 역대 최대 규모로 개최되는 행사다. 국제컨퍼런스는 정책·산업 동향, 기술·산업 전략, 컨트리 데이 등 3개 부문으로 진행되며, 전시회는 수소 생산·저장·운송·활용 전 분야를 아우르는 대규모 산업 전시로 구성됐다.
유희태 완주군수는 개막 첫날 현장을 찾아 기업 부스를 둘러보고 관계자들을 격려했다. 군은 이번 박람회를 통해 국제 기술 흐름과 해외 협력 수요를 확인하고 관내 기업과의 연계를 강화해 지역 수소산업 생태계 확장에 힘을 쏟을 계획이다.
유 군수는 “관내 기업들이 세계수소엑스포에서 우수한 성과를 거둔 것은 완주 수소산업의 경쟁력을 보여주는 사례”라며 “기술 고도화와 투자·협력 확대가 실제 산업 성과로 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.
완주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
