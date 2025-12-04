시사 전체기사

[속보] 방미통위, ‘복잡한 쿠팡 탈퇴’ 긴급사실조사

입력:2025-12-04 14:59
공유하기
글자 크기 조정

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
청주 실종 여성 살해 김영우 “지옥 같은 시간”
‘영어 쇼크’ 1등급 3.11%로 반토막 “수능 역사상 가장 어려웠다”
이준석 “최순실·김건희 그리고 김현지…감시받지 않는 권력이 정권 무너뜨려”
기장이 자살비행?…11년 전 승객 태우고 사라진 여객기 수색 재개
‘공학전환’ 동덕여대에 칼부림 신고글…경찰, 추적 중
“매출 90% 쿠팡서 이뤄는데”…소상공인, 피해 호소 속출
“월급 빼고 다 오르네”…월급 3% 오를 때 근소세 9%↑
김남국 “현지누나에 추천”… 인사청탁 문자 발칵
국민일보 신문구독