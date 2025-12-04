새만금신공항 예산 유지…이제 법원 판단만 남았다

법원 집행정지 가처분 선고 임박

‘기각 땐 속도전·인용 땐 중단 지연’

새만금국제공항 조감도. 전북도 제공

새만금국제공항이 법원의 집행정지 결정을 앞두고 중대 분수령을 맞았다. 기본계획 취소 판결로 사업이 제동이 걸린 가운데 정부가 내년도 신공항 예산 1200억원을 유지하면서 향후 법원 판단이 사업의 향방을 가를 핵심 변수로 떠올랐다.

기본계획 취소 항소심과 집행정지 가처분 재판부가 동일한 점을 들어 병합 판단을 검토할 가능성도 제기하고 있다. 이번 결정은 공항 기본계획 보완과 후속 절차의 지속 여부를 가르는 ‘1차 분기점’이 될 전망이다.

