포항시, POHANG AI & ART WEEK 5일 개막…AI·예술 융합 체험
경북 포항시는 오는 5일~13일 교육발전특구 대학연계 교육사업 글로벌 인재양성사업의 하나로 ‘2025 제2회 POHANG AI & ART WEEK’를 개최한다고 4일 밝혔다.
체인지업그라운드에서 9일간 열리는 이번 행사는 인공지능(AI)과 예술의 융합을 주제로 청소년들이 기술 기반 창작을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.
이를 통해 지역 청소년에게 수준 높은 대학 연계 교육을 제공해 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재 양성을 목표로 하고 있다.
글로벌 인재양성사업은 지역 대학의 전문성과 교육 자원을 기반으로 초·중·고 학생에게 특화된 교육을 제공하는 포항시의 대표 미래교육 프로그램이다.
포스텍은 수학적 원리와 인공지능을 접목한 ‘청소년 수리 인공지능 아카데미’를 운영하고 있다. 이번 행사도 해당 프로그램의 주요 과정으로 학생들은 AI 기술을 활용한 예술 창작을 체험하며 융합 교육을 경험할 수 있다.
행사 기간 AI 기반 설치예술 작품이 상시 전시되고 인공지능과 예술 강연, 작가 3인 아티스트 토크, 청소년 AI 영상 워크숍, 인공지능과 영화 특별 강연, AI 작곡 국악 공연, 청소년 AI 예술공모전 시상식 등이 마련된다.
오는 13일 열리는 청소년 AI 예술공모전 시상식은 포항 청소년이 직접 제작한 AI 기반 예술 작품을 선보인다. 지난달 접수된 작품 가운데 6명의 수상자를 선정·발표한다.
포항시 관계자는 “이번 행사는 지역 청소년들에게 새로운 형태의 AI 융합 교육을 제공하고 문화·예술적 감수성을 넓히는 계기가 될 것”이라며 “지역 대학과 연계한 특화 교육으로 지역 인재가 지역에서 성장하고 정주할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
