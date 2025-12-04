인천 서구, 케이크 제조·판매업체 5일간 집중점검
인천 서구는 성탄절과 연말연시를 앞두고 케이크 등 제과류의 소비가 증가할 것으로 예상됨에 따라 식중독 및 위생사고를 예방하고 구민들에게 안전한 먹거리를 제공하고자 오는 8일부터 12일까지 5일에 걸쳐 지역 내 케이크 제조·판매업체를 대상으로 집중 위생점검을 한다고 4일 밝혔다.
이번 점검대상은 케이크를 제조‧판매하는 식품제조가공업소, 즉석판매제조‧가공업소, 휴게음식점, 제과점이다. 최근 1년간 행정처분 이력이 있거나 점검 이력이 없는 업체를 우선으로 12곳을 선정했으며 점검업소에서 판매하는 일부 케이크 제품을 무작위로 선별·수거·검사해 제품 안전성을 확인할 예정이다.
주요 지도점검 사항은 ▲제조시설·설비 및 기구의 세척·소독 등 위생적 관리 여부 ▲제조일자 또는 소비기한 연장 표시 등 표시 기준 위반 여부▲소비기한 경과 또는 무표시 원료 사용·보관 ▲원료 및 완제품의 보존 및 유통기준 준수 여부 ▲생산·작업서류, 원료수불, 거래기록 등 법적 서류 작성 여부 ▲위생모·마스크 착용 등 위생적 취급 기준 준수 여부 등이다.
점검 결과 경미한 위반사항은 현장에서 계도 조치할 예정이며, 중대한 위반행위 또는 고의·상습적 위반행위에 대해서는 관련 법에 따라 처분하고 고발 조치할 예정이다.
구 식품위생과 관계자는 “성탄절과 연말연시를 앞두고 케이트 등 제과류 소비가 크게 늘어남에 따라 철저한 위생 점검과 안전관리를 통해 구민들이 안심하고 안전한 먹거리를 즐기며 행복한 연말연시를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
