골든하버 웰빙 스파&리조트 개발 본격화…TGK, AoR 계약

4일 서울 중구 테르메그룹코리아(TGK) 본사 대회의실에서 ‘골든하버 웰빙 스파&리조트 AoR 계약 체결식’이 열렸다. 왼쪽부터 선진피앤아이 이상화 전무·이상학 대표, TGK 김인숙 회장, 해안건축 윤세한 대표·이재명 소장, TGK 한윤진 부사장. TGK 제공

골든하버 웰빙 스파&리조트 조감도. TGK 제공

이상학

대표는 “개발사업의 탄탄한 체계를 갖추고 본격 시동을 걸었다”며 “개발 각 분야에서 뛰어난 역량을 가진 협력사와 함께 골든하버 웰빙 스파&리조트 개발의 성공을 이끌겠다”고 말했다.

윤세한

대표는 “이번 프로젝트는 한국 건축의 국제 경쟁력을 보여줄 중요한 계기가 될 것”이라며 “세계적 수준의 설계 역량과 국내 경험을 결합해 송도 골든하버를 대표적인 웰빙·휴양 랜드마크로 만들겠다”고 말했다.