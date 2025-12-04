전남도, 겨울철 도로 제설대책 본격 가동…시군과 취약구간 신속 대응

3000여명 규모 단계별 비상근무반 운영…24시간 모니터링

제설작업. 전남도 제공

전남도는 2026년 3월까지를 ‘겨울철 도로 제설대책 기간’으로 정하고, 강설과 결빙에 따른 각종 사고 예방을 위해 제설대책반을 본격 가동한다고 밝혔다.