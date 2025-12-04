충남도, 사상 첫 국비 12조원 시대…올해보다 12.8% ↑

김태흠 충남지사가 4일 도청에서 최근 확정된 내년 정부예산에 대해 발표하고 있다. 김성준 기자

올해보다 12.8%(1조3962억원) 증가한 12조3223억원으로 확정됐다고 밝혔다.

국방 미래항공연구센터 조성 설계비 17억7000만원, 탄소 포집·활용(CCU) 메가 프로젝트 50억원, 지속가능 항공유 전주기 통합생산 기술 개발 50억원, 충남권 AX대전환 10억원 등이다.

첨단 반도체 후공정 테스트 베드 25억원, 지능형 센서 스핀-온(Spin-On) 기술 지원 14억원, 정의로운 전환지원센터 구축 운영 13억원, 서해선～경부고속선 연결 설계비 20억원, 무기발광 디스플레이 기술 개발 및 생태계 구축 500억원 등 신산업와 교통 인프라 확충 사업들도 반영됐다.

충남대 내포캠퍼스 설립 설계비 10억원, 한국형 글로벌 스마트팜 수출지원센터 설계비 22억5000만원, 한국해양과학기술원 서해연구소 시범사업비 4억원, 해양바이오 소재 대량 생산 플랜트 설계비 5억원 등이다.