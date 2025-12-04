충남도, 사상 첫 국비 12조원 시대…올해보다 12.8% ↑
충남도가 역대 최대 규모의 정부예산을 확보하며 국비 12조원 시대를 열었다.
도는 4일 내년 정부예산이 올해보다 12.8%(1조3962억원) 증가한 12조3223억원으로 확정됐다고 밝혔다.
반영된 예산을 보면 국방 미래항공연구센터 조성 설계비 17억7000만원, 탄소 포집·활용(CCU) 메가 프로젝트 50억원, 지속가능 항공유 전주기 통합생산 기술 개발 50억원, 충남권 AX대전환 10억원 등이다.
첨단 반도체 후공정 테스트 베드 25억원, 지능형 센서 스핀-온(Spin-On) 기술 지원 14억원, 정의로운 전환지원센터 구축 운영 13억원, 서해선～경부고속선 연결 설계비 20억원, 무기발광 디스플레이 기술 개발 및 생태계 구축 500억원 등 신산업와 교통 인프라 확충 사업들도 반영됐다.
충남혁신도시 완성과 해양바이오·스마트 농업 클러스터 기반 구축 등의 사업 예산도 대거 포함됐다.
충남대 내포캠퍼스 설립 설계비 10억원, 한국형 글로벌 스마트팜 수출지원센터 설계비 22억5000만원, 한국해양과학기술원 서해연구소 시범사업비 4억원, 해양바이오 소재 대량 생산 플랜트 설계비 5억원 등이다.
의료·복지·재난 대응 등 생활 밀착형 인프라 확충을 위한 예산도 확보했다.
아산 경찰병원 건립 설계비 34억5000만원, 도시 침수 대응(금산, 당진 등) 사업비 380억원, 천안아산역 방음벽 설치 50억원, 서천특화시장 재건축 공사비 50억원 등이다.
문화예술과 체육 분야에서는 국립국악원 서산분원 건립 설계비 3억원, 해미문화교류센터 건립 설계·공사비 6억2200만원, 금강 국가관광도로 조성(공주, 부여) 설계비 3억원 등이 반영됐다.
김태흠 충남지사는 “국비 12조 원 확보는 끝이 아니라 또 다른 시작”이라며 “2027년에는 더 많은 정부예산을 확보할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
