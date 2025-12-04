시사 전체기사

[속보] 공수처, ‘표적 감사 의혹’ 감사원 압수수색

입력:2025-12-04 11:23
수정:2025-12-04 11:41
공유하기
글자 크기 조정
감사원. 연합뉴스

고위공직자범죄수사처가 ‘국민권익위원장 표적 감사 의혹’과 관련해 감사원에 대한 압수수색에 착수했다.

4일 법조계에 따르면 공수처 수사1부(부장검사 나창수)는 이날 오전부터 감사원에 대한 압수수색영장을 집행하고 있다.

공수처는 최재해 전 감사원장이 윤석열정부 시절인 2022년 전현희 당시 권익위원장을 사직시키기 위해 정기감사 대상이 아닌 권익위에서 특별감사 명목으로 각종 자료를 제출받는 등 표적 감사를 했다는 의혹을 수사 중이다.

전 당시 위원장은 문재인정부 시절 임명돼 재임 중이었다.

감사원은 2022년 7월 말부터 제보를 받아 권익위를 상대로 특별감사를 진행했다.

전 전 위원장 상습지각 등 근무태도 관련 의혹, 추미애 전 법무부 장관 아들 군 특혜 의혹과 관련한 유권해석 부당 개입 의혹 등이 감사 대상이었다. 이를 두고 퇴진 압박용 아니냐는 비판이 나오기도 했다.

감사원은 2023년 6월 전 전 위원장이 직원 갑질로 징계받게 된 권익위 국장의 선처를 구하는 탄원서에 서명하는 등 부적절한 행동을 했으며, 세종청사에 근무한 89일 중 83일을 오전 9시 이후 출근했다는 내용 등이 담긴 권익위 감사 결과 보고서를 공개했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이준석 “최순실·김건희 그리고 김현지…감시받지 않는 권력이 정권 무너뜨려”
기장이 자살비행?…11년 전 승객 태우고 사라진 여객기 수색 재개
청주 실종 여성 살해범은 ‘54세 김영우’…신상정보 공개
‘공학전환’ 동덕여대에 칼부림 신고글…경찰, 추적 중
“매출 90% 쿠팡서 이뤄는데”…소상공인, 피해 호소 속출
“월급 빼고 다 오르네”…월급 3% 오를 때 근소세 9%↑
김남국 “현지누나에 추천”… 인사청탁 문자 발칵
수도권 간 청년 소득 23% 늘 때, 지역에선 12% 증가 그쳤다
국민일보 신문구독