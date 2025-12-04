[속보] 공수처, ‘표적 감사 의혹’ 감사원 압수수색
고위공직자범죄수사처가 ‘국민권익위원장 표적 감사 의혹’과 관련해 감사원에 대한 압수수색에 착수했다.
4일 법조계에 따르면 공수처 수사1부(부장검사 나창수)는 이날 오전부터 감사원에 대한 압수수색영장을 집행하고 있다.
공수처는 최재해 전 감사원장이 윤석열정부 시절인 2022년 전현희 당시 권익위원장을 사직시키기 위해 정기감사 대상이 아닌 권익위에서 특별감사 명목으로 각종 자료를 제출받는 등 표적 감사를 했다는 의혹을 수사 중이다.
전 당시 위원장은 문재인정부 시절 임명돼 재임 중이었다.
감사원은 2022년 7월 말부터 제보를 받아 권익위를 상대로 특별감사를 진행했다.
전 전 위원장 상습지각 등 근무태도 관련 의혹, 추미애 전 법무부 장관 아들 군 특혜 의혹과 관련한 유권해석 부당 개입 의혹 등이 감사 대상이었다. 이를 두고 퇴진 압박용 아니냐는 비판이 나오기도 했다.
감사원은 2023년 6월 전 전 위원장이 직원 갑질로 징계받게 된 권익위 국장의 선처를 구하는 탄원서에 서명하는 등 부적절한 행동을 했으며, 세종청사에 근무한 89일 중 83일을 오전 9시 이후 출근했다는 내용 등이 담긴 권익위 감사 결과 보고서를 공개했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
