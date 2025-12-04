광주시·조선대, 2027년 누리호 6차 발사에 인공위성 탑재

6차 발사 부탑재위성 공모 선정

AI·모빌리티 특화 위성 ‘게임샛’

“미래 모빌리티 산업 발전 기대”

누리호 6차 발사 부탑재위성 공모에 선정된 광주시-조선대 개발 AI 모빌리티 규브 위성 'GAIMSat-1(게임샛)' 상상도. 조선대학교 제공

광주광역시와 조선대학교가 우주항공청이 지원하고 한국항공우주연구원(항우연)이 주관하는 누리호 6차 발사 부탑재위성 공모에 선정됐다.

한국형발사체 누리호 4호기가 27일 전남 고흥 나로우주센터에서 발사되고 있는 모습. 여수=윤웅 기자