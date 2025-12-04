고양시, 13년 연속 ‘대한민국 커뮤니케이션대상’ 수상
고양소식·고양원픽 호평
경기 고양시가 전국 지방자치단체 최초로 ‘대한민국 커뮤니케이션대상’을 13년 연속 수상했다.
고양시는 지난 3일 한국프레스센터에서 열린 ‘2025 대한민국 커뮤니케이션대상’ 시상식에서 시정소식지 ‘고양소식’이 국회 기후에너지환경노동위원장상을 받았다고 4일 밝혔다.
‘고양소식’은 독창적인 기획, 독자 중심 콘텐츠 구성, 시민 참여 프로그램 확대 등 지속적인 혁신 노력이 높은 평가를 받았다. 특히 모바일 버전 ‘고양원픽’은 웹진·전자책 형태로 시정 정보를 제공하며, 풍부한 비주얼 콘텐츠와 모바일 친화적 디자인을 기반으로 연간 누적 방문자 수 24만회 이상을 기록하는 등 시민 접근성을 크게 높였다.
시 관계자는 “고양소식의 13년 연속 수상은 시민 여러분의 지속적인 호응이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 시민 눈높이에 맞춰 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.
한편, 매월 발행되는 ‘고양소식’은 모바일 ‘고양원픽’ 사이트를 통해 누구나 무료로 구독 신청할 수 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사