술자리서 흉기로 지인 살해한 60대 남성…현행범 체포
술자리에서 언쟁을 벌이다 지인을 흉기로 찔러 살해한 60대 남성이 경찰에 현행범으로 체포됐다.
전북 군산경찰서는 살인 혐의로 A씨(60대)를 현행범 체포해 조사하고 있다고 4일 밝혔다.
A씨는 이날 새벽 0시40분쯤 군산시 산북동의 한 다세대주택에서 B씨(60대)를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.
A씨의 거주지에서 함께 술을 마시는 도중 언쟁을 벌이다 다툼으로 번져 A씨가 B씨를 흉기로 찔러 살해한 것으로 파악됐다.
그는 범행 후 경찰에 자진 신고해 현장에서 현행범으로 체포됐다. 이들은 과거 직장에서 선후배 사이로 만나 지인 관계가 된 것으로 알려졌다.
경찰은 두 사람이 대화하다가 ‘목소리가 크다’는 소음 문제로 다툰 것으로 보고 구체적인 범행 동기 등을 조사한 뒤 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
