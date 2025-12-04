대진대, CEO상생장학회 장학금 전달식 개최

장학금 2000만원 재학생 20명에 전달

대진대학교는 동문 중심의 민간 장학조직을 기반으로 학생 중심 교육과 사회적 가치를 구현하는 ‘상생의 교육 생태계’를 조성하고 있으며, 앞으로도 다양한 장학 제도와 맞춤형 지원을 확대해 학생 성공 중심 대학으로 도약할 계획이다.