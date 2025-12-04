경기도, 철도역 활성화 위해 환승주차장 확충 추진

부설주차장 설치 기준 현행 보다 2배로 강화 건의

조례 개정·입법 예고·스마트시스템 확대 등 추진

병점역 환승주차장. 경기도 제공

연구에 따르면 도내 철도역은 환승주차장이 부족해 승용차 이용자와 연계 교통수단 이용자의 접근성이 떨어지는 것으로 나타났다. 도민 역시 철도 이용 조건으로 ‘역 인근 주차장 확보(55.8%)’를 신설·노선 확충(60%) 다음으로 중요하게 꼽았다.