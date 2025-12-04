[속보] 코스닥 시가총액 장중 사상 첫 500조원 돌파

코스닥 시가총액이 4일 사상 처음으로 장중 500조원을 돌파했다.

4일 한국거래소에 따르면 오전 9시42분 현재 코스닥 시가총액은 502조6320억원으로 집계됐다. 전날 497억6210억원보다 1.0% 늘어나며 500조원 선을 넘어섰다.코스닥은 지난달 26일부터 7거래일 연속 상승세다. 지수는 종가 기준 지난달 26일 877.32에서 지난 3일 932.01로 6.2% 올랐고, 이날도 같은 시각 전 거래일보다 0.46% 오른 936.32에 거래되고 있다.최근 상승세는 정부가 모험자본 생태계 활성화 의지를 거듭 표명하는 등 코스닥 시장에 대한 정책 기대감이 커진 영향으로 풀이된다. 특히 정부가 지난달 28일 코스닥시장 활성화를 위해 개인투자자와 연기금의 세제 혜택을 강화하는 등의 종합대책을 내놓을 수 있다는 언론 보도가 나오면서 투자심리를 자극했다.박민지 기자 pmj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지