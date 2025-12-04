시사 전체기사

[속보] 코스닥 시가총액 장중 사상 첫 500조원 돌파

입력:2025-12-04 09:48
수정:2025-12-04 10:09
공유하기
글자 크기 조정

코스닥 시가총액이 4일 사상 처음으로 장중 500조원을 돌파했다.

4일 한국거래소에 따르면 오전 9시42분 현재 코스닥 시가총액은 502조6320억원으로 집계됐다. 전날 497억6210억원보다 1.0% 늘어나며 500조원 선을 넘어섰다.

코스닥은 지난달 26일부터 7거래일 연속 상승세다. 지수는 종가 기준 지난달 26일 877.32에서 지난 3일 932.01로 6.2% 올랐고, 이날도 같은 시각 전 거래일보다 0.46% 오른 936.32에 거래되고 있다.

최근 상승세는 정부가 모험자본 생태계 활성화 의지를 거듭 표명하는 등 코스닥 시장에 대한 정책 기대감이 커진 영향으로 풀이된다. 특히 정부가 지난달 28일 코스닥시장 활성화를 위해 개인투자자와 연기금의 세제 혜택을 강화하는 등의 종합대책을 내놓을 수 있다는 언론 보도가 나오면서 투자심리를 자극했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
청주 실종 여성 살해범은 ‘54세 김영우’…신상정보 공개
김남국 “현지누나에 추천”… 인사청탁 문자 발칵
장동혁 ‘계엄 사과’ 거부하자… “국민께 참회” 의원들은 사죄 릴레이
20대가 중학생들에 흉기 휘둘러… 창원 모텔서 3명 사망·1명 중상
“윤정부 대북전단, 북한에 사과 생각있지만 종북몰이 걱정”
매년 쌀·라면·상품권 전달한 ‘7인 기부천사’ 올해도 다녀갔다 [아살세]
러 황실 보물 ‘파베르제 달걀’ 역대 최고가 445억원에 낙찰
100만 유튜버 납치·살해 미수 사건에 ‘공범’ 있었다
국민일보 신문구독