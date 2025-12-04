기장이 자살비행?…11년 전 승객 태우고 사라진 여객기 수색 재개

실종된 말레이시아항공 MH370편을 수색 중이던 뉴질랜드 왕립공군 P-3 오리온 초계기의 그림자가 2014년 3월 31일(현지시간) 호주 서부 해안 인도양 상공의 낮은 구름 위로 보이고 있다. AP연합뉴스

항공사고 역대 최고 미스터리로 꼽히는 승객을 태운 채 실종된 말레이시아 여객기

수색이 11년 만에 재개된다.

오션 인피니티는 2018년부터 2차례 수색에 나섰지만 별다른 성과 없이 수색을 중단했다.