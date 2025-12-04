청주 실종 여성 살해범은 ‘54세 김영우’…신상정보 공개
전 연인을 살해한 후 시신을 유기한 청주 실종 여성 살인범 김영우(54)의 신상이 4일 공개됐다. 김영우의 이름, 나이, 얼굴은 이날부터 다음 달 5일까지 30일간 충북경찰청 홈페이지에 게시된다.
충북경찰청은 전날 신상정보 공개심의위원회를 열고 살인, 사체유기 혐의로 구속된 김영우에 대한 신상정보 공개를 결정했다. 심의위원들을 범행의 잔혹성과 피해의 중대성, 유족 의견 등을 종합해 공개 결정을 내린 것으로 알려졌다.
김영우는 이에 대해 별도의 이의신청을 하지 않았다. 충북에서 범죄자의 신상 정보가 공개된 것은 이번이 처음이다.
김영우는 지난 10월14일 오후 9시쯤 충북 진천군 문백면 한 노상 주차장에 주차된 전 연인 50대 A씨의 SUV에서 그가 다른 남성을 만난다는 사실을 알게 된 후 격분해 흉기로 10여 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다. 김영우는 진천에서 오·폐수 처리 등의 업체를 운영 중인데, 범행 후 시신을 자신의 차량에 옮겨 싣고 이튿날 회사로 출근했다. 이후 오후 6시쯤 퇴근해 거래처 중 한 곳인 음성군의 한 업체 내 오·폐수 처리조에 시신을 유기한 혐의도 받는다.
경찰은 김영우의 자백을 받아 실종 44일 만에 A씨의 시신을 수습했다.
